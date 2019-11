Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 20. November 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Taschendiebstahl

Dienstag, 19.11.2019, zwischen 14:10 Uhr und 14:15 Uhr

Eine 83-jährige Seniorin aus Wolfenbüttel am Dienstagmittag Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Demnach hielt sich die Seniorin zum Tatzeitpunkt in einem Ladengeschäft in der Wolfenbütteler Fußgängerzone auf. Hier muss der Täter den Reißverschluss ihrer umgehängten Handtasche in einem unbemerkten Moment geöffnet und die hierin enthaltende Geldbörse mit Bargeld entwendet haben. Der entstandene Schaden wird auf zirka 150 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl aus PKW

Montag, 18.11.2019, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 19.11.2019, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf bislang ungeklärte Weise in einen auf dem Parkplatz eines Hotels an der Adersheimer Straße abgestellten VW Transporter. Aus dem Transporter entwendeten der oder die Täter einen Akkuschrauber sowie zwei Notebooks im Gesamtwert von zirka 1000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrrad aus Gartenhaus gestohlen

Montag, 18.11.2019, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 19.11.2019, 09:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten bislang nicht ermittelte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in eine Gartenlaube in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Aus der Laube wurde ein schwarz / silbernes Herrenfahrrad der Marke Alurex im Wert von zirka 300 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Verkehrsunfallflucht, Hinweise gesucht

Dienstag, 19.11.2019, gegen 11:30 Uhr

Die Polizei Schladen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstanden war. Demnach war ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Landesstraße 500 aus Richtung Bundesstraße 82 kommend in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Hier sei ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegengekommen, der plötzlich aus unbekannten Gründen auf dem Fahrstreifen des 30-Jährigen geraten sei. Um eine Kollision zu vermeiden habe der 30-Jährige mit seinem Auto nach rechts ausweichen müssen und sei hierbei mit einer Leitplanke kollidiert. Der unbekannte Autofahrer habe seine Fahrt ohne Anzuhalten fortgesetzt. Hinweise an die Polizei Schladen unter 05335 / 92960.

