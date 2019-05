Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 22. Mai 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Heckscheibe eines PKW eingeschlagen

Dienstag, 21.05.2019, zwischen 07:50 Uhr und 16:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstag, zwischen 07:50 Uhr und 16:45 Uhr, die Heckscheibe eines zum Parken am Parkplatz des Hallenbades, Zum Salzgittersee, abgestellten PKW ein. Der am roten VW Touran entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Rückfragen bitte an:

F. Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

