Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 3. Mai 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Ladendiebstahl

Donnerstag, 02.05.2019, gegen 19:45 Uhr

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagabend in Cremlingen, Im Moorbusche, dortiger Einkaufsmarkt, einen Ladendieb beim Diebstahl eines Küchenmessers. Nach Ansprache legte der Dieb das Messer zurück und versuchte zu fliehen. Bei diesem Fluchtversuch verlor der Unbekannte noch eine Powerbank, welche er offenbar zuvor ebenfalls entwendet hatte. Trotz des Fluchtversuchs konnte der 41-jährige Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Da der Dieb bei der Tatausführung ein Taschenmesser mitführte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch in Gaststätte

Donnerstag, 02.05.2019, zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar durch teilweises Entfernen des Fensterkittes an einer Nebentür in eine Gaststätte in der Straße Schulwall zu gelangen. Dieser Versuch misslang jedoch augenscheinlich, so dass kein Eindringen in die Räumlichkeiten der Gaststätte erfolgte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Fußgänger

Donnerstag, 02.05.2019, gegen 15:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignet sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger, wobei die Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach befuhr die 61-jährige Radfahrerin die Kommißstraße (Fußgängerzone mit dem Zusatz: "Radfahrer frei") und überholte dort eine weitere Radfahrerin. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen 16-jährigen Fußgänger, welcher die Kommißstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Fußgänger stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht, so dass sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 02.05.2019, zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Discounters an der Adersheimer Straße abgestellten weißen Seat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der linken Seite des Seat entstandenen Schadens in Höhe von zirka 1500,-- Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

