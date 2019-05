Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.05.2019. Nach Diebstahl einer Geldbörse wird Bargeld von einem Geldautomaten in Broistedt abgehoben.

Nachdem ein Täter am 21.03.2019 einer Geschädigten in Salzgitter in einem Lebensmittelgeschäft die Geldbörse mit einer EC-Karte entwendet hatte, kam es noch am selben Tag zu einer widerrechtlichen Bargeldabhebung an einem Geldautomaten der Volksbankfiliale in Broistedt. Der Täter hob vom Konto der Geschädigten einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro ab. Während der Tatausführung wurde der Täter gefilmt. Er trug zu diesem Zeitpunkt eine Kopfbedeckung und eine Brille. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970

