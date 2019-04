Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.04.2019

Peine (ots)

Brand eines Papiercontainers

Am Sonntag, gegen 23:40 Uhr, geriet aus noch unbekannter Ursache ein Papiercontainer auf einem Schulhof in der Albert- Schweitzer- Straße in Vechelde in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass es lediglich zu einer Beschädigung des Containers kam. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Gleich zwei betrunkene Radfahrer stoppte die Polizei am Montag, gegen 00:10 Uhr, in der Schäferstraße in Bettmar. Ein durchgeführeter Atemalkoholtest ergab bei der 52- jährigen Vechelderin einen Wert von 2,36 Promille, bei dem 53- jährigen Vechelder einen Wert von 2,14 Promille. Beiden Radfahrern wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, um 16 Uhr, kam es auf der B 444, Ilseder Straße, an der Auffahrt zur B 65 in Richtung Feuerwehrkreuzung, zu einem Verkehrsunfall. Ein 60- jähriger Hildesheimer wollte von der Ilseder Straße kommend nach links auf die B 65 abbiegen. Hierbei übersah er den PKW eines 63- jährigen aus Söhlde, welcher die Ilseder Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des Hildesheimers auf die Seite kippte. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

