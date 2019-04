Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 18.04.2019

Salzgitter (ots)

Einbruch in Jugendzentrum

Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Jugendzentrum in der Straße "An der Heerstraße" in Salzgitter- Lichtenberg ein. Über ein Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 02:50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Konrad- Adenauer- Straße in Salzgitter- Lebenstedt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke beschädigte der unbekannte Fahrer einen abgestellten Daimler Chrysler. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/ 18970, in Verbindung zu setzen.

