Hornburg und Evessen: Metalldiebe unterwegs

Montag, 08.04.2019, bis Dienstag, 09.04.2019

In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben offenbar Metalldiebe ihr Unwesen in Hornburg. So wurde aus der Marktstraße ein kupferner Kessel, der als Blumenkübel, verwendet worden ist entwendet. In der Bärengasse ließen der oder die Täter mehrere Meter einer Regenrinne aus Zink mitgehen und in der Straße Auf dem Hagenberg wurde ein Regenfallrohr aus Kupfer entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Evessen von einer Baustelle in der Dorfstraße mehrere Rohre für die Wasserversorgung entwendet. Hier beträgt der Wert zirka 200,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Mopedfahrer nach Unfall leicht verletzt

Dienstag, 09.04.2019, gegen 16:55 Uhr

Ein 50-jähriger Mopedfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Offenbar aus Unachtsamkeit hatte eine 18-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Straße Dammtor in die Rimbecker Straße den bevorrechtigten Mopedfahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz verletzte sich der 50-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500,-- Euro.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Mittwoch, 10.04.2019, gegen 00:05 Uhr

Um kurz nach Mitternacht kontrollierte die Polizei am Mittwoch einen 27-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Wolfenbüttel in der Straße Am Herzogtore unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieses Verdacht bestätigte sich durch einen durchgeführten Test. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens waren die Folgen.

