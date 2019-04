Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 3. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Geschwindigkeitskontrolle: 39 Autofahrer zu schnell

Dienstag, 02.04.2019, zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "zu schnelles Fahren" hat die Polizei Wolfenbüttel am Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr im Bereich Schladen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. So wurde zunächst auf der Hildesheimer Straße in Schladen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h kontrolliert. Im Messzeitraum durchfuhren 136 Fahrzeuge die Messstelle. Hiervon waren 31 zu schnell unterwegs. Der schnellste Fahrer war nach Abzug der Toleranz 28 km/h zu schnell. Später wurde noch die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 82 in Höhe Isingerode kontrolliert. Hier durchfuhren 303 Fahrzeuge die Messstelle. Von diesen waren 8 Fahrer schneller als die erlaubten 70 km/h. Die höchste festgestellte GeschwinWdigkeit betrug vorwerfbar 94 km/h. Die betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer haben ein Verwarngeld oder ein Bußgeld zu erwarten. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 02.04.2019, gegen zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr

Am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Waldweg mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsausparken vom dortigen Parkplatz und dann vermutlich mit einer Anhängerkupplung gegen einen ordnungsgemäß rechten Fahrbahnrand parkenden blauen Audi SQ 5. Im Anschluss setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Audi war die Fahrertür und die hinteren linke Tür beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 3000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Schuppen aufgebrochen, Rasenm,äher und Freischneider entwendet

Dienstag, 02.04.2019

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag, 02.04.2019, die Tür zu zwei Schuppen auf einer Kleingartenparzelle im Kleingarten Okeraue in Schladen auf. Aus deinem der Schuppen wurde ein Rasenmäher sowie ein Freischneider entwendet. Der Aufbruch eines weiteren der Gartenlaube scheiterte indes offensichtlich. Außerdem wurde eine Scheibe der Laube eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell