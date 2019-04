Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW gerät in Brand, in der Folge ereignet sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Montag, 01.04.2019, gegen 12:20 Uhr

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montagmittag ein Peugeot, der auf Autobahn A 36 unterwegs war in Brand. Der 28-jährige Fahrer fuhr noch von der Autobahn auf die Landesstraße 495 (Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd). Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden, der PKW wurde jedoch zerstört und musste später abgeschleppt werden. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. In der Folge ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 54-jähriger Autofahrer, der von der Autobahnabfahrt auf die Landesstraße einbiegen wollte, ließ sich offenbar durch den ausgebrannten PKW und den dahinter mit Blaulicht absichernden Funkstreifenwagen ablenken. So übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit beim Einbiegen auf die Landesstraße 495 den bevorrechtigten PKW der 58-jährigen Fahrerin, die auf der Landesstraße unterwegs war. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000,-- Euro, das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Montag, 01.04.2019, zwischen 10:30 Uhr und 20:55 Uhr

Am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 20:55 Uhr, beschmierte ein bislang nicht ermittelter Täter die Motorhaube eines in der Dürerstraße zum Parken abgestellten blauen BMW, 3 er, mit einer unbekannten, färbenden Flüssigkeit. Hierbei sind auch Kratzer im Lack entstanden. Der hierbei entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher benannt werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

