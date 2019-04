Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.04.2019

Gleich zwei Fahrer stießen gegen eine Straßenlaterne

Am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:10 Uhr, kam es zu zwei nahezu identischen Unfällen im Fliederweg in Woltwiesche. Eine 41- jährige Lengederin und ein 42- jähriger Lengeder wollten an einem mit der Entladung beschäftigten LKW vorbeifahren und touchierten hierbei, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine am linken Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne. An den Fahrzeugen sowie der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in der Werner- Nordmeyer- Straße in Peine, Zuwegung zum dortigen Wassersportclub, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Fiesta. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte am Montag, um 19:50 Uhr, der 25- jährige Fahrer eines PKW, als er aus noch unbekannten Gründen in der Ludwig- Erhard- Straße in Peine nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Der Peiner blieb bei dem Unfall unverletzt, sein Fahrzeug musste allerdings abgeschleppt werden. Zu einer Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

