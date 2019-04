Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 2. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Salzgitter-Lebenstedt: Randalierer in vier Schulen unterwegs

Freitag, 29.03.2019, bis Montag, 01.04.2019

Zwischen Freitagabend und Montagfrüh kam es an und in verschiedenen Gebäudekomplexen in vier Schulen im Stadtgebiet von Salzgitter-Lebenstedt zu teilweise erheblichen Sachbeschädigungen (Vandalismus). So gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art auf das Dach der Hauptschule in Fredenberg. Von hier aus wurden insgesamt sieben Fensterscheiben der Schule mit Steinwürfen zerstört. Weiterhin drangen unbekannte Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Turnhalle der Grundschule Ostertal ein. Der oder die Täter randalierten anschließend in der Sporthalle, beschädigten verschiedenste Sportgeräte und brachen oder traten mehrere Schränke und Türen auf. Vermutlich über eine Fluchttür gelangten unbekannte Täter in einen im Obergeschoss gelegenen Klassenraum der Emil-Lange-Realschule und verwüsteten diesen Raum erheblich. So wurde das Mobiliar im Raum verteilt, Stühle auf ein nahegelgenes Flachdach geworfen und vorgefundene Schulbücher auf den Fußboden verteilt. Zudem wurde Seife aus einem Seifenspender großflächig auf dem Fußboden verteilt. Letztendlich war auch das Kranichgymnasium Ziel von Randalierern. Auch hier gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art in die Räumlichkeiten und versprühten den Inhalt mehrerer vorgefundener Feuerlöscher im Schulgebäude. Ein möglicher Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei in Salzgitter unter 05341 / 1897-0.

