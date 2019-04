Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Halchter: Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Freitag, 22.03.2019, gegen 16:25 Uhr

Bereits am Freitag, 22.03.2019, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 615, zwischen Halchter und Ohrum in Höhe des Bungenstedter Turmes ein Verkehrsunfall, bei dem sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hatte. Demnach hatte der Verursacher als Fahrer eines roten Transporters einen anderen PKW im Bereich einer dortigen unübersichtlichen Stelle trotz Gegenverkehrs überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern, sei der Fahrer des Transporters so dicht vor dem überholten PKW eingeschert, so dass es zu einer Kollision kam. Der Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall weiter zu kümmern. Er konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Polizei Schladen sucht nun weitere Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des bislang unbekannten entgegenkommenden PKW. Telefon: 05335 / 92960

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell