Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Montag, 01.04.2019, gegen 06:15 Uhr

Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 82 in Höhe der dortigen Autobahnauffahrt zur A 36 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW aus Liebenburg kommend offenbar nach links auf die Autobahn A 36 aufzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei eine entgegenkommende 27-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 82 aus Richtung Hornburg kommend in Richtung Liebenburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Autofahrerinnen leicht, wobei die mutmaßliche Unfallverursacherin mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 13.000,-- Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

