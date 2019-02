Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.02.2019. Täter erbeuten bei einem Einbruch in ein Peiner Wohnhaus offensichtich Wertgegenstände.

Salzgitter (ots)

Peine, Vöhrum, Im Herrenkamp, 20.02.2019, 19:00-22.00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter durch eine Terrassentür in das Wohnhaus und durchsuchten hier zahlreiche Räumlichkeiten. Hierbei erbeuteten sie offensichtlich Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Die Polizei in Peine sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Auch auffällige Personen, die bereits vor der Tat in unmittelbarer Nähe zum Tatort gesehen wurden, wären für die Polizei von Bedeutung. Bitte melden Sie sich in einem solchen Fall bei der Polizei in Peine unter der Rufnummer 05171/9990.

