POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.02.2019. 46-jähiger Mann wird in Salzgitter bei einer Rangelei durch eine Brechstange am Kopf verletzt.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße, 20.02.2019, 19:30 Uhr.

Im Tatzeitraum sei es zu einer Streitigkeit zwischen zwei 39 Jahren und 46 Jahre alten Männern aus Salzgitter gekommen. Die Hintergründe dieser Streitigkeiten sind derzeit noch nicht geklärt, hierzu müssen noch Vernehmungen durchgeführt werden. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 39-jährige Mann im Verlaufe des Streites offensichtlich zu seinem Fahrzeug gegangen sei und daraus einen Brechstange geholt habe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei er schließlich mit der Brechstange auf seinen Kontrahenten losgegangen. Im Verlaufe einer nun stattgefundenen Rangelei zwischen beiden Männern sei der 46-jährige Mann durch das Tatwerkzeug am Kopf getroffen und verletzt worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und bitte mögliche Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

