POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 19.01.2024

Goslar (ots) - Altstadt Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte am Montag in der Goslarer Innenstadt einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zwischen 8.20 Uhr und 14.15 Uhr hatte ein weißer Audi S3 in der Straße An der Gose 20 geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte das unbekannte Fahrzeug den geparkten ...

mehr