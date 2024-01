Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.01.2024

Goslar (ots)

Zwei Unfälle kurz hintereinander verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag im Stadtteil Oker.

Zunächst fuhr der 56-jährige Langelsheimer gegen 10.40 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bahnhofstraße in Richtung Okertal, missachtete an der Kreuzung zum Höhlenweg die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und streifte einen dort wartenden VW Golf eines 82-jährigen Mannes aus Dassel.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seinen Weg fort und verunfallte kurz danach auf der Talstraße erneut. Hier geriet er gegen 10.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß seitlich gegen eine Hauswand und kollidiert anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Renault Clio eines 57-jährigen Goslarers.

Beide Fahrer wurden verletzt und dem Klinikum zugeführt. Alle beteiligten Fahrzeuge sowie die Hausfassade wurden teils erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 47.000 Euro geschätzt.

+++

Am frühen Mittwochmorgen brach in einem Gebäude in der Goslarer Innenstadt aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte gegen 2 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die kurz darauf am Ort eintraf und mit den Löscharbeiten begann. Brandbetroffen war eine Eisdiele im Bereich Breite Straße / Am Markt. Personen kamen nach aktuellem Sachstand nicht zu Schaden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden an. In dieser Zeit musste der unmittelbare Bereich des Geschehens gesperrt werden.

Der Brandort kann derzeit nicht betreten werden und wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden im Fachkommissariat der Kripo Goslar geführt. Wer Hinweise zur Brandentstehung geben kann oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter (05321) 339-0 in Verbindung zu setzen.

