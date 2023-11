POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.11.2023

Goslar (ots) - Seesen Am Samstag den 18.11.2023 gegen 03:00 Uhr versuchen mehrere unbekannte Personen in einen Seesener Baumarkt einzubrechen. Das gewaltsame Einsteigen über eine Eingangstür misslingt, da der Einbruchalarm aktiviert wurde. Die Personen flüchten in Richtung Innenstadt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440 Seesen Am Wochenende des ...

