POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 10.08.2023

Goslar (ots) - Wohnungsbrand Die Polizei Goslar hat zu einem Wohnungsbrand, der sich am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Rammelsberg ereignete, die Ermittlungen aufgenommen. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Petersberg in Goslar, brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im Obergeschoss ein Brand aus. Die 85-jährige Bewohnerin wurde durch die ...

