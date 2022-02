Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 07.02.2022

Illegale Müllentsorgung im Wald

Langelsheim. Eine Spaziergängerin entdeckte am vergangenen Samstag auf einem Waldweg zwischen Wolfshagen und der Innerstetalsperre an einem kleinen Teich mehrere Sperrmüllteile. Der Täter dürfte aufgrund der sperrigen Gegenstände, u.a. ein weißer Bettkasten, mit einem Fahrzeug in den Wald gefahren sein. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei Langelsheim, 05326 / 97878-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

