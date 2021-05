Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Donnerstag, 20.05.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall auf der B 4 bei Bad Harzburg / Zeugen gesucht

Zeit: Mittwoch, 19.05.2021, 07.55 Uhr.

Ort: Bundesstraße 4, Vienenburg Richtung Bad Harzburg; Höhe Abfahrt Zentrum. Die Beteiligten 01, Pkw VW Touran aus Goslar und der Beteiligte 02, Lkw Sattelschlepper aus Nienburg, befuhren die B 4 in Richtung Bad Harzburg. Im Bereich der Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen vor der Abfahrt "Zentrum" in Bad Harzburg kommt es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, beide Fahrzeugführer machen unterschiedliche Angaben zum Vorfall.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110 zu melden.

Krause, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell