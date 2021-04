Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 27.04.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Am vergangenen Wochenende kam es an der Bockenemer Straße zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Radstätte. Bislang unbekannte Täter traten die Tür eines Schließfachs ab und verursachten dadurch Schaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Polizei Seesen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05381-9440. (som)

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten PKW in der Gartenstraße einen abgestellten Renault Twingo und verursachte einen Schaden von etwa 800 Euro. (som)

