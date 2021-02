Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Goslar (ots)

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Ohlhofbreite, wurde ein schwarzer Nissan Navara durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Eigentümer erschien am Montag bei der Polizei und gab an, dass er seinen Pkw letzte Woche, am 8. Februar, letztmalig unbeschädigt gesehen habe. Am Freitag, 12. Februar, sei ihm dann rechts unterhalb der Ladefläche eine große Delle aufgefallen.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen sogenannten "Pick Up".

Die Polizei Goslar ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell