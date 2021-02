Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 15.02.2021

Unfallflucht durch schnellen Fahndungserfolg aufgeklärt

Am Mo., 15.02.2021, 07.50 Uhr, streifte ein MAN-Transporter beim Rangieren in Lautenthal, in der Straße Am Raum, ein Hausdach. Der Fahrer entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Die geschädigte Hausbesitzerin vernahm jedoch das Knallgeräusch beim Anprall und konnte sich das ausländische Kennzeichen des Fahrzeugs merken. Die Polizeibeamten aus Langelsheim nahmen den Unfall auf und leiteten eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein; dieses konnte daraufhin von der Polizei Goslar im Bereich des Osterfeldes gestoppt und kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro.

