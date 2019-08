POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg am 03.08.19

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung durch eine volltrunkene Person Am 03.08.19, um 02.40 Uhr, meldete sich ein polizeibekannter 24jähriger Mann aus Bad Harzburg bei der Polizei, um einen körperlichen Angriff auf seine Person bei einer Gaststätte im Ortsteil Bündheim anzuzeigen. Der junge Mann konnte in der Nähe der Gaststätte angetroffen werden. Er war derartig stark alkoholisiert, dass er keine sinnvollen Angaben zum angeblichen Angriff machen konnte und wies zudem keinerlei Verletzungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Aufgrund seines Zustandes wurde er von den eingesetzten Beamten nach Hause gebracht. Dafür erhält er jetzt eine Kostenrechnung. Anschließend wurde bekannt, dass er zuvor bei der o. g. Gaststätte mutwillig Blumenkästen und eine Laterne beschädigt hatte. Dafür wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn eingeleitet.

Hilflose Person Am 03.08.19, um 03.30 Uhr, wurde aus dem Bad Harzburger Ortsteil Bettingerode eine hilflose Person, die dort bei einem Anwohner geklingelt habe, gemeldet. Die Person sei derart betrunken, dass sie sich nicht mehr gut artikulieren könne. Durch die eingesetzten Beamten wurde dann eine 52jährige männliche Person aus Goslar im beschriebenen Zustand angetroffen und schließlich durch ein Taxi nach Hause gebracht. Dort wurde der Mann von seiner Ehefrau in Empfang genommen.

Ruhestörungen In der Nacht zum 03.08.19 kam es zu mehreren Ruhestörungen im Stadtbereich von Bad Harzburg. Zwei davon wurden aus Gaststätten heraus verursacht, eine weitere durch eine lärmende Personengruppe und eine letzte durch eine private Gartenparty. Die Verursacher wurden jeweils zur Ruhe ermahnt. Da diese Ermahnungen fruchteten, wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen.

Trunkenheitsfahrt Am 02.08.19, um 09.00 Uhr, wurde im Bad Harzburg Ortsteil Harlingerode auf einem Parkplatz durch die Streife ein 68jähriger Kraftfahrer angetroffen. Er parkte dort mit seinem Fahrzeug. Eine Überprüfung der Person ergab, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Zunächst gab der Mann an, dass er den Alkohol erst auf dem Parkplatz konsumiert habe und bei der Fahrt nüchtern gewesen sei. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass er den größten Teil des Alkohols vor Fahrtantritt konsumiert hatte. Um den genauen Alkoholisierungsgrad während der Fahrt zu ermitteln, wurde ihm zwei Blutproben entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde mit seinem Einverständnis sichergestellt.

Versuchter Diebstahl eines Stromkabels Durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Harzburg wurde der versuchte Diebstahl eines Stromkabels angezeigt. Derzeitig werden im Ortsteil Harlingerode Stromkabel von der Planstraße in das Gewerbegebiet Harlingerode verlegt. Am 01.08.19 wurde in der Baugrube beim Gewerbegebiet festgestellt, dass ein Kabel mittels eines Trennschleifers durchtrennt war. Das Kabel war aber nicht entwendet worden, scheinbar hat der Täter aus unbekannten Gründen von der Tat abgelassen. Es handelt sich bei dem Kabel um ein hochwertiges Alukabel. Der entstandene Schaden für die Instandsetzung beläuft sich auf ca. 1000,-- EUR. Als Tatzeitraum wird die Zeit ab 17.07.19 eingegrenzt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum dort verdächtiges im Hinblick auf die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

