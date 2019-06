Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Samstag, 01.06.2019, 11.00 Uhr bis Sonntag, 02.06.2019, 11.00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 01.06.2019, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, ein auf dem Parkplatz Bolzenstraße geparkter Pkw erheblich an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zu vermuten ist, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen größeren Pkw / Kleintransporter gehandelt haben könnte. Der beschädigte Pkw wies weiße Plastikanhaftungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite auf. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es am 01.06.2019, gegen 18:40 Uhr in dem Bahnhofsgebäude in Goslar. Ein unbekannter männlicher Täter versetzte dem 24jährigen männlichen Opfer zunächst einen Kopfstoß und anschließend einen Faustschlag ins Gesicht. Nach der Tat flüchtete der Täter vom Tatort.

Brand eines Altpapiercontainers

In der Straße An der Haar in Langelsheim / Astfeld kam es in den frühen Morgenstunden des 02.06.2019 zu einem Brand eines Altpapiercontainers. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Astfeld abgelöscht. Der Schaden wird auf 1500,-EUR geschätzt

