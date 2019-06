Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg und der Pst. Vienenburg von Freitag, dem 31.05.2019 bis Samstag, 01.06.2019

Goslar (ots)

Vienenburg

Zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt, spätestens am 29.05.2019, wurde an zwei PKW im Wilhelm-Busch-Weg in Vienenburg versucht, die Hauptuntersuchungsplakette zu entfernen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bad Harzburg, Ortsteil

Sachbeschädigung an Kleinkraftrad.

In der Nacht vom 31.05. auf den 01.06.19 kam es auf dem Parkplatz des Harlingeröder Freizeitzentrum zu einer Sachbeschädigung an einem Leichtkraftrad der Marke Kawasaki. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr sowohl die Rückspiegel als auch den Frontscheinwerfer. Ein Strafverfahren aufgrund der Sachbeschädigungen wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter Tel.: 05322-911110

