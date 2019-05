POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Hilflose Person

Der Polizei und der Rettungsdienst wurden am Donnerstag, d. 30.05.2019, 09.30 Uhr in Clausthal zum Kronenplatz gerufen, weil eine männliche Person dort hilflos am Boden liegt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Ort schreit der junge Mann (21jahre) herum. Da kein Krankheitsfall vorliegt und die Ursache für sein Verhalten im Konsum von berauschenden Mitteln liegt, wird er von der Polizei mitgenommen, kommt vorübergehend in das Polizeigewahrsam und wird später seiner Wohnung kostenpflichtig zugefüht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, d. 30.05.2019, 11.30 Uhr, kontrolliert die Funkstreife in Clausthal-Zellerfeld einen Transporter mit Hamburger Kennzeichen. Der Fahrer aus Montenegro, der sich nach den polizeichen Ermittlungen aber schon seit mehreren Jahren in Deutschland aufhält, kann nur einen montenegrinische Fahrerlaubnis vorlegen. Da er nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis ist, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /Krz.

