Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: St. Andreasberg Einbruch in Tankstelle

Goslar (ots)

In der Nacht zum 25.04.2019, in der Zeit zwischen 19.00 und 06.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in St. Andreasberg. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine große Schaufensterscheibe zum Verkaufsraum der Tankstelle ein und gelangte durch dass große Loch der Scheibe direkt hinter den Verkaufstresen. Hier entwendete der Täter Tabakwaren im Wert von mind. 300 Euro. In der Tankstelle befindliche Alkoholika, Werkzeug und einen dortigen Laptop ließ der Täter jedoch unbeachtet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Das Einschlagen der großen, doppelt verglasten Scheibe dürfte mssiven Lärm verursacht haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage, T. 05520/93260, in Verbindung zu setzen.

St. Andreasberg, am 26.04.2019 Böhm, A POK

