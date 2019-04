POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 25.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Anrufe von falschen Polizeibeamten.

Am gestrigen Nachmittag gingen mehrere Anrufe vermeintlicher Polizeibeamter bei den Bewohnern aus Langelsheim und Lautenthal ein. Es meldete sich stets eine männliche Person, die angab Polizist zu sein. Er gab weiter an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Es sei wahrscheinlich, dass es nun zu weiteren Einbrüchen in der Gegend kommt. Der vermeintliche Polizist erkundigte sich über Tresore und Wertfächer bei den Angerufenen. Alle Angerufenen durchschauten die Masche und beendeten das Telefonat ihrerseits.

Verkehrsunfallflucht. Wer kann Hinweise geben?

Am 25.04.2019 in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr ist es auf der Ringstraße, in Höhe der Eisdiele, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Pkw mit Anhänger und blauer Plane befuhr die Ringstraße aus Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Eisdiele touchierte er zwei am Fahrbahnrand abgeparkte Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Laut Zeugen habe es einen lauten Knall gegeben. Der Pkw- Fahrer sei jedoch ohne anzuhalten in Richtung Harzstraße weitergefahren. Nähere Angaben zu dem Pkw sind nicht bekannt. Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

