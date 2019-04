Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 25.04.2019

Verkehrsunfallflucht

Am Di., in der Zeit zwischen 07.00 und 16.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße Am Markt geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt. Beschädigt wurde ein weißer PKW Mazda am hinteren Stoßfänger rechts. Der Schaden beträgt ca. 100EUR (sch).

Verkehrsunfall

Am Di., 10.55 Uhr, übersieht eine PKW-Fahrerin aus Seesen beim Rangieren auf einem Parkplatz auf der Katelnburgstr. den PKW eines Seeseners. Sachschaden: ca. 1.000EUR (sch).

Verkehrsunfall

Am Di., 16.25 Uhr, fährt ein Bockenemer mit seinem Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz an der Braunschweiger Str. rückwärts aus einer Parklücke und übersieht hierbei den bereits seitlich hinter ihm stehenden PKW eines Seeseners. Sachschaden: ca. 1.500EUR

