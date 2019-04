POL-GS: PI Goslar: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe!

Polizeiinspektion Goslar

Fahndung nach Raubüberfall auf Spielothek.

Clausthal-Zellerfeld. Bereits am Donnerstag, 17.01.2019, gegen 23.40 Uhr, betrat ein bislang unbekannter maskierter männlicher Täter die Spielhalle in 38678 Clausthal-Zellerfeld, Am Klapperberg, bedrohte die Aufsicht mit einer Pistole und forderte diese auf, ihm Geld in eine mitgeführte kleine schwarze Sporttasche zu legen.

Die 48-jährige Angestellte kam seiner Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig mit wenigen Hundert Euro Bargeld.

Der maskierte Täter konnte bei der Tatausführung durch die Überwachungskameras aufgenommen und von diesem Material entsprechende Lichtbilder angefertigt werden.

Zeugen, die die darauf abgebildete Person trotzdem auf Grund der markanten Bekleidung - Arbeitshose und Basecap mit Sonnenschutz - identifizieren oder zumindest Angaben machen können, über die eine Identifizierung möglich ist, und/oder zum angegebenen Zeitpunkt entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05321/339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

