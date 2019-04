POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 24.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Wie jetzt angezeigt wurde, kam es bereits in der letzten Woche zu einer Sachbeschädigung an der Turnhalle der Grundschule Langelsheim, Im Glockenkamp. Mit verschiedenen Farben wurden die Aussenwand und die Fensterrahmen beschmiert. Die Schadenhöhe beträgt ca 1000 Euro. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Ehrliche Finderin gibt Mobiltelefon ab

Am Di., 23.04.2019, gab eine 14-jährige Schülerin ein Mobiltelefon bei der Polizei ab, welches sie zuvor auf einem Spielplatz gefunden hatte. Der Verlierer sollte sich mit der Stadt Langelsheim in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall in Wolfshagen

Am Di., 23.04.2019, 12.35 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Pkw Dacia die Straße im Tölletal in Wolfshagen, i.R. Langelsheim. Da er nicht den Vorrang eines entgegen kommenden Pkw Kia beachtete, stieß er in einem Engpass mit diesem zusammen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca 1300 Euro.

Gesichertes MTB aus Garage entwendet

Im Verlauf der letzten Woche entwendeten bislang unbekannte Täter ein in einer Garage in Astfeld, Am Plan, gesichert abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls, Farbe schwarz/weiß matt. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca 700 Euro. Die Polizei Langelsheim hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

