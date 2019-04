POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Autofahrt unter Drogeneinfluß

Am Samstag, d. 20.04.2019, 02.45 Uhr, wurde in Clausthal, Osteröder Straße, ein Pkw von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei dem 21-jährigen Fahrer bemerkten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleit. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auch eine Sicherheitsleistung genommen. Bei der Durchsuchung des Pkw wurde dann noch ein Joint gefunden. Der Beifahrer und auch Halter des Pkw räumte ein, dass dieser ihm gehöre. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungverfahren eingeleitet.

Diebstahl von zwei Mountainbikes

Am Samstag, den 20.04.2019, waren in Hahnenklee in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr zwei hochwertige Mountainbikes in einer verschlossenen Tiefgarage abgestellt. Beibe Räder waren mit einem Seilschloß miteinander verbunden. Als die Eigentümer, dänische Touristen, mit ihrem Pkw in die Tiefgarage zurückkehrten, waren die Räder verschwunden. Es handelt sich um ein schwarzes MTB der Marke Specialized und um ein giftgrünes MTB der Marke Cannondale. Hinweise bitte an die Polizei in Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05323 / 941100.

Geschwindigkeitsmessungen

Am Montag, d. 22.04.2019, führten Beamte des Polizeikommissariats Oberharz Geschwindigkeitsmessungen an drei verschiedenen Orten durch. Gemessen wurde an der B 498 in Höhe Bootsanleger (70 km/h), L 517 Mittelschulenberg (70 km/h) und L 517 Ortseingang Zellerfeld (50 km/h). Hierbei wurden 10 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer der mit 114 km/h am Ortsausgang von Zellerfeld gemessen wurde.

