Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung vom 22.04.2019

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am 22.04.2019, um 07:05 Uhr, fiel eine Fahrzeugführerin auf der Goslarschen Straße in Clausthal-Zellerfeld dadurch auf, dass sie mit ihrem Pkw in Schlangenlinien fuhr und beim Erblicken der Polizei versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Fluchtversuch misslang und im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkohowert von über einem Promille festgestellt. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 19.04.2019

Am 19.04.2019 wurde vom Polizeikommissariat Oberharz eine Pressemeldung inklusive Foto wegen des Diebstahls eine blauen Mountainbikes (Hersteller Focus, Typ Whistler) veröffentlicht. Am 22.04.2019 meldete ein aufmerksamer Bürger, das Fahrrad womöglich in Zellerfeld gefunden zu haben. Eine Überprüfung bestätigte dies und das Fahrrad konnte wieder an den sichtlich glücklichen Eigentümer ausgehändigt werden. Das Fahrrad ist nun registriert und wir empfehlen allen, dies mit ihren Fahrrädern ebenfalls zu tun. Vielen Dank nochmals an den Finder für sein vorbildliches Verhalten!

i. A. Köhnke, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell