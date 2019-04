Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Sonntag, 21.04.2019, 12:00 Uhr, bis Montag, 22.04.2019, 12:00 Uhr.

Goslar (ots)

Goslar - In der Zeit von Donnerstag, 18.04.2019, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 21.04.2019, 14:00 Uhr, kommt es in Goslar-Sudmerberg zu einem Diebstahl. Unbekannte haben aus einer Garage ein E-Bike entwendet.

Astfeld - Während des Osterfeuers in Astfeld kommt es zu einem Diebstahl. Unbekannte entwenden ein abgestelltes Mountainbike.

Goslar - In der Nacht von Sonntag auf Montag kommt es in Oker zu einem Einbruch in einen Imbiss. Unbekannte entwenden diverse Gegenstände.

