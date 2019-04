Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am Samstag, den 20.04.19 beschädigt ein 79jähriger Braunlager mit seinem PKW Citroen in der Herzog-Wilhelm-Straße gegen 17.15 Uhr beim Rückwärtsfahren einen parkenden PKW BMW eines 26jährigen aus Bad Lauterberg. Hierbei entsteht am PKW BMW Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Obwohl der Verursacher den Aufprall wohl bemerkt hatte, entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Er begeht damit eine Verkehrsunfallflucht. Da sich aber ein aufmerksamer Unfallzeuge das Kennzeichen vom verursachenden PKW Citroen merkt, bzw. aufschreibt, kann der Unfallverursacher im Nachhinein ermittelt werden.

i.A. Richter, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell