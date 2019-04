Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage vom 19.04.2019-21.04.2019

Goslar (ots)

Braunlage: Ohne Führerschein Auto gefahren

Am Freitag, den 19.04.2019, um 14.30 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle, ein 32-jähriger PKW-Führer aus dem LK Goslar angehalten und Kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dem PKW-Führer die Fahrerlaubnis vor einiger Zeit gerichtlich entzogen worden war. Des Weiteren wurde der 32-jährige erst vor kurzem wegen wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Gegen den jungen Mann wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der PKW-Schlüssel wurde sichergestellt.

Braunlage: Verkehrskontrolle

Am Samstag, den 20.04.2019, wurde in der Zeit von 09.15 bis 12.30 Uhr, auf der B4 (Bastesiedlung) in Rtg. Braunlage eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Es wurden 40 Verstöße festgestellt, davon drei Fahrverbote.

(Quast, POK)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell