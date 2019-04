Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten am Donnerstag, den 11.04.2019, 16.45 Uhr:

Der 43jährige Fahrer eines Honda Civic aus Goslar und die nachfolgende Fahrerin eines Audi A 6 aus Osterwieck befuhren die B 241 aus Vienenburg kommend in Richtung Goslar. In Höhe der Kieswerke verlangsamte sich der Verkehr, weil ein vorausfahrendes Fahrzeug in einen Feldweg abbiegen wollte. Aus diesem Grund musste der Honda-Fahrer dann auch anhalten. Dieses Manöver erkannte die Fahrerin des Audi zu spät, so dass sie auf den Honda auffuhr. Durch den Anstoß wurden zwei weitere Insassen im Honda leicht verletzt. Sie wurden mit dem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Abklärung und Versorgung ins Krankenhaus nach Goslar transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000,-Euro.

