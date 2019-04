Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 11.04.2019

Goslar (ots)

Ladung verloren

Langelsheim. Auf der Landstraße 515 in Höhe der Einfahrt zur Rosenstraße wurde eine ungesicherte Gewebeplane durch den Fahrtwind von der Ladefläche eines Pick Up Geländewagens geweht. Die Plane wehte einer 39 Braunschweigerin, die in Richtung Langelsheim fuhr, in die Fahrzeugfront, wobei der PKW beschädigt wurde. Bei dem PicK Up soll es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bredelem fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 9787-0

Aufmerksame Bäckereifachverkäuferin

Langelsheim. Eine aufmerksame Bäckereifachverkäuferin meldete der Polizei, dass sie seit drei Tagen einen älteren Stammkunden, der gewöhnlich jeden Morgen bei ihr einkauft, nicht mehr gesehen habe. Beamte der Polizei Langelsheim suchten daraufhin die Wohnanschrift des Mannes auf. Hier stellte sich heraus, dass er sich in einem hilflosen Zustand befand und ärztliche Hilfe benötigte, die dann umgehend angefordert wurde.

Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz

Wolfshagen. Ein 37jähriger Wolfshäger schnitt seine 3 Meter hohe und 70 Meter lange Grundstückshecke komplett ab und rodete die Wurzeln aus. Solche Maßnahmen stellen in der vom 01. März bis 30. September andauernden Brut- und Setzzeit nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine Ordnungswidrigkeit dar.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell