Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Ladendiebstähle

Am Dienstag, d. 09.04.2019, gg. 20.00 Uhr, ehielt die Polizei den Hinweis auf drei Mädchen, die in einem Clausthaler Einkaufsmarkt drei Flaschen Fruchtweincocktail entwendet haben. Die Mädchen im Alter von 14 Jahren wurden außerhalb des Marktes in unmittelbarer Nähe angetroffen, die Flaschen hatten sie bereits ausgetrunken. Alle drei wurden von der Streife mitgenommen, zur Polizeidienststelle gebracht und die Erziehungsberechtigten benachrichtigt. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Rucksäcke tauchte dann eine Flasche Vodka auf, zu der die drei zunächst keine Angaben machten. Im Beisein der Erziehungsberechtigten wurden bei allen Atemalkohotests durchgeführt. Die Ergebnisse lagen zwischen 0,15 und 0,60 Promille. Abschließend wurde zugegeben, dass die Flasche Vodka in einem anderen Clausthaler Einkaufsmarkt entwendet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Mädchen mit ihren Erziehungsberechtigen entlassen.

