POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektionn Goslar vom 11.04.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der Polizeiinspektionn Goslar vom 11.04.2019

Goslar (ots)

Zigarettenautomatenaufbruch scheitert dank aufmerksamer Zeugen

Am 11.04.19, gegen 00:25 Uhr, wurde aus einer Gruppe von ca. sechs Jugendlichen heraus versucht, einen Zigarettenautomaten in der Alten Heerstr., im Ortsteil Bassgeige, aufzubrechen. Mitarbeiter des benachbarten Rettungsdienstes wurden auf den damit verbundenen Lärm aufmerksam und alarmierten sofort die Polizei.

Die Jugendlichen flüchteten zunächst bei Eintreffen der Streifenwagen in verschiedene Richtungen. Die Einsatzkräfte konnten drei der Personen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren nach kurzer Verfolgung in der Nähe stellen. Nach durchgeführten ersten Befragungen wurden die jungen Männer den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen bzgl. der weiteren Tatverdächtiger dauern an.

Rauchentwicklung in Montagehalle

Eine zunächst unklare Rauchentwicklung in einer Produktionshalle einer Firma in Grauhof wurde der Feuerwehr und Polizei am 11.04.19, gegen 03.15 Uhr gemeldet.

Ein offenes Feuer entstand hierbei nicht. Auch zu Personen- und Sachschäden kam es zum Glück nicht. Dennoch herrschte "dicke Luft", und an Arbeiten war nicht zu denken.

Nach erster Einschätzung der FFW Hahndorf dürfte ein technischer Defekt in der Heizungsanlage als Ursache in Betracht kommen.

Neben Rettungsdienst und Polizei war die Hahndorfer Wehr mit 20 Kameraden im Einsatz, um die Gefahr zu beseitigen.

-Lüdke, KHK-

