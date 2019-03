POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 29.03.2019

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl eines Mountainbikes Am 25.03.2019, in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter ein schwarz-rotes Mountainbike, das in einem Fahrradständer vor einem Kindergarten Am Schulplatz angeschlossen war und einer 21-jährigen Geschädigten aus Bad Salzdetfurth gehörte. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen (bür)

Versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Garagenkomplex in Lutter In der Zeit vom 27.03.2019, 11.00 Uhr, bis 28.03.2019, 11.00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Garagenkomplex in Lutter in der Poststraße, indem sie ein Tor beschädigten. Geschädigt ist ein 28-jähriger Mann aus Langelsheim. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der genaue Schaden steht noch nicht fest. (bür)

Sachbeschädigung im ehemaligen Krankenhaus in Seesen In der Zeit vom 27.03.2019, 16.00 Uhr, bis 28.03.2019, 07.00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter durch einen Steinwurf eine Fensterscheibe des leerstehenden ehemaligen Krankenhauses in Seesen in der Lautenthaler Straße. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. (bür)

Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 27.03.2019, 19.00 Uhr, bis 28.03.2019, 09.20 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die linke Schlussleuchte eines geparkten PKW einer 57-jährigen Frau aus Seesen in Seesen in der Kampstraße. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (bür)

Verkehrsunfall mit Krad mit leichter verletzter Person Am 28.03.2019, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Seesen mit seinem Krad die Bismarckstraße aus Richtung Herrhausen kommend in Richtung Innenstadt. Im Verlauf einer Linkskurve kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Am Krad entstand ein leichter Schaden. (bür)

Unfallflucht In der Zeit vom 27.03.2019, 22.00 Uhr, bis 28.03.2019, 05.30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Betonpfosten einer Hofeinfahrt in Seesen im Spohrweg eines 66-jährigen Mannes aus Seesen und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. An der Hofeinfahrt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. (bür)

