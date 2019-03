Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter.

Goslar (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2019, gegen 23.30 Uhr, wurde die Polizei durch die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle (FERLS) des Landkreises Goslar über einen Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in der Frankenberger Straße in Kenntnis gesetzt.

Auf Grund der vor Ort durchgeführten Ermittlungen war eine Brandstiftung nicht auszuschließen; der 22-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung wurde daraufhin vorläufig festgenommen, auf Grund eines zunächst nicht zu begründenden dringenden Tatverdachts aber wieder entlassen.

Dazu erfolgte eine entsprechende Berichterstattung durch die örtlichen Medien.

Der trotzdem weiterhin im Fokus der Ermittlungen stehende 22-Jährige wurde nun am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch das Amtsgericht Goslar in Untersuchungshaft genommen.

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungsarbeit des 1. Fachkommissariats der PI Goslar konnte zwischenzeitlich nicht nur der dringende Tatverdacht gegen den jungen Mann erhärtet, sondern auch weitere durch den Beschuldigten mutmaßlich begangenen Straftaten ermittelt werden.

Der 22-Jährige war durch Fahndungskräfte der Polizei Goslar festgenommen und gestern beim Amtsrichter Pinkwart vorgeführt worden.

Dieser erließ gegen ihn wegen Fluchtgefahr Haftbefehl.

Diese Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Weitere Anfragen sind ausschließlich an die dortige Pressestelle zu richten.

Siemers, KHK

