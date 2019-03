Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 28.03.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht Am 26.03.2019, in der Zeit von 05.30 bis 14.00 Uhr, stellte ein 24-jähriger Mann aus Seesen seinen PKW in Seesen in der Fritz-Züchner-Straße auf einem Parkstreifen quer zur Fahrbahn ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden. Nach Zeugenaussagen soll eine unbekannte weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW gegen den ordnungsgemäß geparkten PKW des Anzeigeerstatters gestoßen sein. Am Fahrzeug des Geschädigten wurde ein Schaden in Höhe von von ca. 150 Euro festgestellt. Die Fahrzeugführerin kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (bür)

Verkehrsunfall mit Flucht Am 27.03.2019, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Emil-Mechau-Straße in Seesen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Baum. Der Baum befindet sich zwischen der Fahrbahn und dem Fußgängerweg gegenüber einer Firmenausfahrt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. (bür)

Verkehrsunfall mit Flucht Weiterhin gab es einen Verkehrsunfall mit Flucht Am 27.03.2019, gegen 17.40 Uhr, in Seesen in der Poststraße auf einem dortigen Parkplatz. Hier fuhr ein 56-jähriger Mann aus Seesen beim Einparken rückwärts gegen den PKW einer 31-jährigen Frau, ebenfalls aus Seesen. Der 56-Jährige stieg aus dem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Von einem Zeugen konnte er zur Rede gestellt werden, kehrte jedoch nicht zum Unfallort zurück. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (bür)

Widerstand und Lärmbelästigung Am 27.03.2019, in der Zeit von 20.00 bis 21.20 Uhr, kam es in Seesen in der Wallstraße auf einem Hof zur einer Lärmbelästigung durch einen 42-jährigen Mann aus Seesen. Der 42-Jährige stand merklich unter Alkoholeinfluss und versuchte die eingesetzten Beamten anzugreifen. Er konnte unter Kontrolle gebracht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (bür)

Leergutdiebstahl, Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 27.03.2019, gegen 13.50 Uhr, entwendeten ein 18-jähriger Mann aus Karwitz und eine 17-jährige Jugendliche aus Seesen in einem Getränkemarkt in der Schützenallee mehrere Kisten mit Pfandflaschen. Sie wurden dabei vom Inhaber des Abholmarktes gestellt. Bei den weiteren Ermittlungen wurde am Fahrzeug des 18-jährigen Beschuldigten entwendete Kennzeichen festgestellt. Ein weiteres entwendetes Kennzeichenpaar befand sich im Fahrzeug. Außerdem war der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an. (bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell