POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 2703.2019

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen Am Di., 04.40 Uhr, befuhr ein Mann (57) aus Uslar mit seinem Transporter die B 64 aus Rtg. Bad Gandersheim kommend in Rtg. AS Seesen. Im Baustellenbereich am Dannhäuser Berg sei ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen gekommen. Die dortige Fahrbahnverengung wird durch eine LZA geregelt, welche zu diesem Zeitpunkt ausgefallen war. Der 57-jährige habe ein Zusammenstoß nur durch linksseitiges Ausweichen verhindern können und fuhr dabei in den Graben. Der Fahrer des entgegen kommenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden: 1.750EUR (sch)

Wildunfall Am Di., 22.25 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer aus Liebenburg die K 67 von Neuwallmoden in Rtg. Altwallmoden. Auf der Mitte der Strecke erfasste er ein von rechts über die Straße wechselndes Reh, das bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Sachschaden: ca. 2.000EUR (sch).

