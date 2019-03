Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.03.2019.

Goslar (ots)

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse mitsamt Inhalt einer 75-jährigen Goslarerin, die sie während ihres Einkaufs in einem Kaufhaus in der Rosentorstraße in der am Rollator befestigten Handtasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Werbematerial gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Karton mit Werbematerial und Firmenbekleidung aus einem unverschlossen am Fahrbahnrand des Johann-Thurzo-Wegs ordnungsgemäß abgestellten grauen Audi A6 mit GS-Kennzeichen. Der offenbar von den Tätern in Brand gesteckte Karton wurde am Dienstagmorgen, 05.35 Uhr, in der Immenröder Feldmark aufgefunden. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Dienstagmittag, 12.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die rote Geldbörse mitsamt Inhalt einer 82-jährigen Dame aus Schladen, die sie während ihres Aufenthalts in einem Warenhaus in der Bäckerstraße unter dem Klappsitz des Rollators abgelegten Handtasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mülltonne gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die im Rahmen der Leerung vor einem Grundstück in der Frankenberger Strasse abgestellte schwarze 120l-Mülltonne. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchter Einbruch.

Goslar. In der Zeit von Mittwoch, 20.03.19, 00.00 Uhr, bis Dienstag, 26.03.19, 18.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die Schiebetür im Eingangsbereich eines ehemaligen Baumarktes in der Liebigstraße gewaltsam zu öffnen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Türschloss verklebt.

Goslar. In der Zeit von Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, verklebten bislang unbekannte Täter den Türschlosszylinder einer Wohnung in der Rammelberger Strasse mit Sekundenkleber. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Mittwoch, 20.03.19, 17.00 Uhr, bis Montag, 25.03.19, 17.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Marienburger Strasse, Höhe Haus Nr. 2, ordnungsgemäß abgestellter Opel Corsa mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 10.45 und 11.20 Uhr, wurde ein im Parkhaus in der Mauerstraße ordnungsgemäß abgestellter weisser Seat MII mit HH-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im Bereich der linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell