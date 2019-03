POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 26.03.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Kellerraum aufgebrochen, Mountainbike gestohlen.

Goslar. Vermutlich in der Zeit von Montag, 18.03.19, 18.00 Uhr, bis Montag, 25.03.19, 14.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrparteienwohnhaus im Theodor-Heuss-Ring ein, begaben sich in das Kellergeschoss, öffneten hier anschließend gewaltsam die Tür eines Abstellraums und entwendeten ein Mountainbike Bulls Sharptail 3, Rahmenfarbe schwarz, 51er Rahmengröße, 27er Kettengangschaltung. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montagnachmittag, zwischen 16.00 und 16.20 Uhr, konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie ein auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Klubgartenstraße ordnungsgemäß abgestellter grauer Audi A3 mit GS-Kennzeichen durch einen rückwärtsausparkenden schwarzen VW Polo 9N mit Faltdach, Kennzeichen derzeit unbekannt, im hinteren rechten Bereich beschädigt wurde. Die Verursacherin - Brillenträgerin, Haare zu einem Zopf gebunden - entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder ihre Art der Beteiligung der Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug ausgewichen, Laterne beschädigt.

Goslar. Am Montagnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Goslarerin mit ihrem schwarzen Opel Meriva mit GS-Kennzeichen die Schützenallee in Richtung Reiseckenweg. Als ihr ein entgegenkommendes Fahrzeug in Höhe der Haus Nr. 1 H scheinbar ohne auf sie zu achten an einem dort geparkten Fahrzeug vorbeifuhr, wich sie - um einen Zusammenstoß zu verhindern - auf den rechten Grünstreifen aus, prallte dabei allerdings gegen eine Straßenlaterne, die in der Folge vollständig umknickte. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung der Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

