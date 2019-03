Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 25.03.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 22.03.2019, 12.00 Uhr, bis 22.03.2019, 15.30 Uhr, bewarfen bisher unbekannte Täter mit faustgroßen Steinen in Seesen in der Küstriner Straße den auf einem Betriebsgelände einer Firma aus Seesen abgestellten PKW der geschädigten Firma. Dadurch ist u.a. die Windschutzscheibe geborsten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. (bür)

