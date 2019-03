Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 26.03.2019

Goslar (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl in einen Lagerraum Am 24.03.2019, gegen 18.30 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe in einen Lagerraum eines 47-jährigen Mannes aus Seesen in der Triftstraße einzudringen. Von dem Vorhaben wurde aus bisher unbekannten Gründen offensichtlich Abstand genommen. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (bür)

Sachbeschädigung an einem Holzzaun des Schulzentrums In der Zeit vom 22.03.2019, 14.00 Uhr, bis 23.03.2019, 12.00 Uhr, drückten bisher unbekannte Täter mehrere Zaunfelder eines Holzzauns am hiesigen Schulzentrum in Seesen nieder. Hierbei wurde auch eine Holzlatte beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. (bür)

Verkehrsunfall Am 25.03.2019, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem PKW die L 516 aus Richtung Sternplatz kommend in Richtung Seesen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die L 516 in Gegenrichtung. Bei plötzlich einsetzenden Hagel geriet die 44-Jährige in einer dortigen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 3.000 Euro. (bür)

